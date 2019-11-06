Поддержка государственных СМИ Беларуси обойдется бюджету в 2020 году в 164,2 млн. рублей

Поддержка государственных СМИ в 2020 году обойдется белорусским налогоплательщикам в 164,2 млн. рублей, следует из проекта бюджета на 2020 год.

Наибольший кусок пропагандистского пирога в сумме 123,9 млн. рублей достанется Национальной радиокомпании. Телеканалы ОНТ и СТБ получат соответственно 4,2 млн. и 1,5 млн. рублей.

Всего на «реализацию государственной политики» на телевидении и радио будет потрачено 143,1 млн. рублей. Правильным печатным СМИ достанется 7,25 млн. рублей.

В проекте бюджета 2020 года появился еще один получатель госпомощи на пропаганду – государственное информационное агентство БелТА, которому достанется из бюджета 1,47 млн. рублей.

Министр финансов РБ Максим Ермолович объяснил бюджетное финансирование БелТА увеличением расходов государства для реализации информационной политики в интернете.

«Речь идет о более активном присутствии в сети интернет», - сказал Ермолович.

«Электронные СМИ недостаточно задействованы для реализации государственной информационной политики. Поэтому мы и увеличиваем расходы бюджета на эти цели. Будем утверждать программу, смету этих расходов, и в результате получился рост расходов на БелТА как на распорядителя бюджетных средств. Ничего здесь фантастического нет. Речь идет о новых формах донесения информации, более дорогостоящих», - отметил глава Минфина РБ, отвечая на соответствующий вопрос депутата Анны Канопацкой.