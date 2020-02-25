Последнее обновление: 25.02.2020 22:09

Власти Беларуси обяжут СМИ и интернет-ресурсы указывать источники прогноза погоды

Белорусские власти готовят поправки в закон о гидрометеорологической деятельности, которые обяжут СМИ и интернет-ресурсы в своих публикациях и информерах указывать источник прогноза погоды.

Суть поправок сводится к тому, чтобы всегда можно было найти субъект хозяйствования или физическое лицо, которое будет нести юридическую ответственность на публикацию недостоверного прогноза.

Поправки также предоставят синоптикам возможность применять более точную систему классификации гидрометеорологических явлений, чтобы уйти от неоправданных предупреждений об опасных или неблагоприятных явлениях, объявления оранжевых уровней опасности.

Поправки в закон будут рассмотрены в первом чтении на весенней сессии нижней палаты парламента.

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