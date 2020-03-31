Госконтроль РБ возбудил дело в отношении главреда Ej.by

Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси подтвердил, что в отношении главного редактора Ej.by Сергея Сацука возбуждено уголовное дело за взятку.

«За взятку в крупном размере задержан директор общества с дополнительной ответственностью «Интер-Смит» С.Сацук. Указанное должностное лицо, являясь главным редактором и владельцем интернет-ресурса «Ежедневник», приняло для себя денежные средства в сумме 5000 долларов США за подготовку и размещение на принадлежащем ему сайте статьи, содержащей компрометирующие сведения в отношении конкурентов субъекта хозяйствования – компании «Анимед», - говорится в сообщении Госконтроля РБ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 430 (получение взятки) УК РБ. В отношении Сацука применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

ДФР также информировал о том, что проводятся необходимые оперативно-розыскные и следственные действия. Материалы уголовного дела планируются к передаче в Следственный комитет РБ.