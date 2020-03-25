Сотрудники КГБ КГК задержали главреда «Ежедневника»

Сотрудники Комитета госконтроля РБ задержали главного редактора «Ежедневника» Сергея Сацука.

Об этом сообщает Onliner со ссылкой на супругу Сацука Жанну.

По ее словам, около 15:15 они вместе с мужем приехали к магазину в деревне Большое Стиклево. По словам Жанны, возле входа в магазин к Сергею подошли двое парней в черных пальто. Выяснилось, что это сотрудники Комитета госконтроля, которые заявили, что Сергей Сацук задержан. По каким причинам, жене журналиста не сообщили.

«Его телефон не отвечает: сначала были короткие гудки, потом длинные, но трубку он не берет», - сообщила Жанна.

Получить комментарий в пресс-службе КГК Онлайнеру пока не удалось.