Белорусский журналист арестован на 2 месяца по подозрению в контрабанде наркотиков

Белорусский журналист Владимир Чуденцов арестован на два месяца по подозрению в попытке контрабанды наркотиков через границу.

Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщил его адвокат Александр Галиев. По его словам, журналист вину не признает и считает, что наркотики ему подбросили, сообщил Belsat.

Чуденцов находится в изоляторе временного содержания в Бресте, сегодня, 25 ноября 2019 года, его переведут в СИЗО.

Чуденцов был задержан в Бресте 21 ноября. По словам адвоката, при досмотре вещей в следовавшем в Польшу поезде на границе белорусские таможенники обнаружили в его сумке марихуану.

В поезде перед границей Чуденцов пошел в туалет, оставив сумку с вещами. Чуть позже к нему подошли таможенники и достали пакет с неизвестным веществом.

"Несуразно перевозить наркотики в Польшу, где за это административная ответственность, из Беларуси, где за это уголовная ответственность. Очень нелогично для Владимира ", - сказал Галиев изданию. Журналист, как показало освидетельствование, сам не находился под влиянием наркотиков.

После задержания в Бресте оперативники провели обыск в минской квартире Владимира Чуденцова, где он проживает вместе с матерью Ниной Зуевой. Там были обнаружены еще два пакета с неизвестным порошком, приклеенные скотчем к столу и кровати.

Знакомые журналиста утверждают, что белорусские власти решили отомстить Чуденцову за то, что он помогал блогеру Nexta в создании фильма "Лукашенко. Уголовные материалы".

Сам Чуденцов из изолятора через друзей передал послание, в котором сообщил: "В Варшаву я ехал устраиваться на работу к своему другу. И, естественно, я знаком с NEXTA, мы с ним друзья. Работает он без моей помощи, с моей стороны была пара технических консультаций на начальном этапе открытия канала. Я хотел тихо уехать из страны, без скандалов, и заняться работой, возможно, не связанной с политикой. Поэтому я просто не понял, зачем эта спецоперация по отношению ко мне. Видимо, это произошло со мной потому, что ОНИ боятся свободного слова. Даже того, которое еще не сказано».

В Беларуси у Владимира Чуденцова, занимающегося журналистикой около 30 лет, неоднозначная репутация. В 90-е годы он был сторонником президента Лукашенко. Позже он ушел из государственных СМИ, устроился журналистом на tut.by, откуда уволился в 2012 году после скандала. После этого он основал свой сайт by24.org, работал фрилансером. В последние годы Чуденцов занимал радикальную антироссийскую позицию, отмечает "Европейское радио для Беларуси". В апреле 2016 года у журналиста провели обыск, изъяли всю технику и взяли подписку о неразглашении. В чем конкретно обвиняли тогда Чуденцова, неизвестно.