Беларусь на 48 месте в рейтинге стран по уровню свободы интернета

Неправительственная организация Freedom House, проанализировав ситуацию с интернетом в 65 странах, отвела Беларуси 48 место в рейтинге стран по уровню свободы интернета.

При составлении рейтинга учитывались три фактора: отсутствие препятствий к интернет-доступу, доступность контента и соблюдение прав пользователей.

В первую пятерку стран с самым свободным Интернетом вошли Исландия, Эстония, Канада, Германия, Австралия. США находятся на седьмом месте. При составлении рейтинга учитывались три фактора: отсутствие препятствий к интернет-доступу, доступность контента и соблюдение прав пользователей.

Украина находится на 32 месте в глобальном рейтинге из 65 стран, Беларусь – на 48, Казахстан – на 50, за ним идет Россия. Лучше всего ситуация со свободой интернета обстоит в Армении и Грузии. Хуже всего – в Узбекистане, сообщает Голос Америки.

Авторы доклада отмечают: среди 3,8 млрд жителей планеты, имеющих доступ к Интернету, 71% живет в странах, где за публикацию поста можно угодить за решетку, 65% живет в странах, где интернет-пользователи подвергались нападкам или были убиты за свою деятельность в сети. 46% пользователей живут в странах, где доступ к соцсетям ограничен в той или иной степени.

Правительства по всему миру все чаще используют социальные сети для манипуляции на выборах и контроля над гражданами. Ряд стран продолжает заниматься построением «цифрового авторитаризма». Глобальная свобода Интернета снижается уже девятый год подряд, согласно отчету о свободе Интернета, говорится в докладе.

«Главные авторитарные державы, такие как Россия и Китай, были замешаны в кибератаках и информационной борьбе, связанной с выборами в демократических государствах», – говорится в отчете.

Помимо проблемы вмешательства иностранных режимов в выборы возникла новая угроза демократии – внутри ряда стран, когда лидеры-популисты, опираясь на своих сторонников в сети, пытаются повлиять на внутреннюю политику. Согласно отчету, дезинформация была наиболее часто используемой тактикой. Власти в некоторых странах блокировали веб-сайты или закрывали доступ к Интернету в попытке удержать власть.

Правительства в демократических странах следят за своими гражданами в Интернете, чтобы выявить потенциальные угрозы, а в некоторых случаях для подавления оппозиции. Freedom House нашел доказательства существования специальных программ по надзору в социальных сетях в 40 из 65 стран, которые являлись предметом анализа.