Власти РБ создают Госфармнадзор

В Беларуси будет создан Госфармнадзор- структура для контроля над качеством продаваемых лекарств.

Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения Владимир Караник после доклада у А.Лукашенко.

"Обсуждается вопрос создания Госфармнадзора. Эта структура будет следить за качеством препаратов, которые обращаются на рынке. Это не касается только отечественных или только импортных, здесь не будет разделения. Все препараты, которые находятся в аптеках, используются в больницах, будут выборочно изыматься для проведения контроля их состава и качества", - сказал Владимир Караник, которого цитирует БелТА.

Структура будет создана за счет перераспределения полномочий чиновников, то есть не потребует увеличения штата работников.

"Мы разделяем: регистрацией занимаются одни, допуском на рынок - вторые, контролем оборота - третьи. Это для того, чтобы не собирать все в одних руках и убрать опасность коррупционных проявлений", - пояснил Караник.

Следует отметить, что контроль над качеством вводится в первую очередь как инструмент для регулирования импорта лекарств в страну, и лишь во вторую очередь, как инструмент оценки собственно качества самих препаратов.

Сегодня Лукашенко выразил недовольство тем, что на импорт лекарств уходит до 500 млн. долларов в год.

"Недопустимо много. Тем более мы можем производить свои лекарства… Сейчас надо обратить серьезное внимание на субстанции и, как говорят в промышленности, комплектующие этих лекарств. Надо глубже заниматься разработкой, производством лекарственных средств", - потребовал белорусский правитель.

В рамках борьбы с импортом ужесточатся также требования к складам, в которых поставщики хранят лекарственные средства.

"Многие даже небольшие компании непонятно в каких условиях хранят препараты, непонятно где их покупают. Склады, которые занимаются поставкой лекарств на рынок Беларуси, должны соответствовать критериям GDP - надлежащая дистрибьюторская практика, чтобы в качестве препаратов никто не сомневался", - заявил министр здравоохранения.

Кроме того, Лукашенко в очередной раз вспомнил о посредниках: «… посредники до 30%, а иногда и больше, увеличивают цены на оборудование. То же самое касается и лекарственных средств, препаратов, субстанций…»