Белорусская федерация футбола перенесла два матча из-за «Жыве Беларусь»

АБФФ приняла решение перенести футбольные матчи «Динамо» (Мн) — «Смолевичи» и «Минск» — «Славия», которые должны были пройти на столичных стадионах «Динамо» и «Трактор» 7 и 8 августа соответственно на 14-и 12 августа.

АБФФ сослалась на Регламент, согласно которому матч может быть перенесен «в случае форс-мажорных обстоятельств», не уточняя сами обстоятельства.

Поводом для переноса матчей могла стать ситуация, возникшая вчера на матче «Шахтер» — «Динамо» (Бр), когда весь болельщики команд по очереди скандировали «Жыве Беларусь!»