Белорусский фонд спортивной солидарности выпустил обращение к общественности, в котором обвинил замминистра спорта М.Портного в запугивании спортсменов.

«Внимание! Стала известна личность одного из «группы запугивания», которая под руководством замминистра спорта Михаила Портного без предупреждения приезжает к спортсменам и оказывает психологическое давление, угрожая атлетам и их семьям.

Напомним, что замминистра спорта Портной берет с собой физическое подкрепление в составе 2-3 представителей единоборств и вызывает спортсменов «на разговор». Разговор идёт в бандитской манере, как в 90-х, по понятиям.

Одним из участников бригады Портного выступает Шарапов Руслан Леонидович, генеральный секретарь Белорусский федерации дзюдо, в прошлом заслуженный дзюдоист. Очень жаль, что в прошлом хороший спортсмен скатился до уровня «вышибалы», тем более по отношению к своим коллегам.

Распространите эту информацию для предотвращения дальнейших преступлений со стороны чиновников из Минспорта».