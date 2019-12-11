США отказывают в визе каждому 5-му белорусу

США отказывают в выдаче виз для временных поездок (визы типа B-1/B-2) каждому пятому белорусу.

Согласно отчету Государственного департамента США за 2019 год, 21,93% соискателей американской визы из Беларуси получили отказ.

США отказались предоставить визы 45,06% обратившихся в посольства граждан Украины, 58,03% - Молдовы, 15,19% - России, 8,85% - Венгрии, 2,76% - Польши, 9,11% - Румынии, 11,99% - Словакии (11,99%), 18% - Литве и Латвии.

Визы B1/B2 выдаются иностранным гражданам, которые отправляются в США на временное пребывание по делам бизнеса (B1), отдыха или лечения (B2). Выдача такой визы не гарантирует попадания в страну, в пункте пересечения границы инспектор миграционной службы определяет, может ли владелец визы въехать в США.