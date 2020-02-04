Макей: Беларусь назначит своего посла в США в ближайшее время

Беларусь назначит своего посла в США в течение нескольких месяцев с учетом протокольных процедур.

"Мы со своей стороны можем направить нашего представителя в ближайшее время. Ближайшее время - это несколько месяцев, потому что нужно выполнить некоторые протокольные требования, технические и так далее", - сообщил министр иностранных дел Владимир Макей, (цитата БелТА).

По его словам, в Минске еще не определились с кандидатурой. Он также сообщил, что Беларусь пока не получила запроса от США о направлении их официального представителя в Минск.

"Исходя из того, что мы прочли в СМИ, у американской стороны есть намерение в ближайшее время направить своего посла в Беларусь. Если это случится, то будет свидетельствовать о том, что они заинтересованы в скорейшей нормализации отношений с Беларусью", - сказал Макей, комментируя публикацию Foreign Policy о возможном назначении Джули Фишер послом в Беларусь.