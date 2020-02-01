Последнее обновление: 01.02.2020 13:08

Лукашенко и Помпео пошутили о наболевших темах

У последнего диктатора Европы Лукашенко и бывшего главы ЦРУ, а нынче госсекретаря США Помпео сходу нашлась общая черта. Оба с помощью незамысловатых шуточек выражают раздражение в отношении ряда тем.

"У нас диктатура отличается тем, что все отдыхают в субботу и воскресенье, а президент работает", - пошутил Лукашенко перед началом встречи.

Когда журналисты покидали переговорный зал по завершению протокольной части, Помпео сказал, что любит их, "особенно когда они уходят".

Речь идет о недавней истории, когда госсекретарь США не сдержал раздражение из-за вопросов, задаваемых журналисткой медиакомпании NPR Мэри Луиз Келли в ходе интервью, и накричал на нее, используя мат.

Лукашенко поддержал госсекретаря США, сказав, что он якобы не против журналистов, но, когда они называют себя четвертой властью, советует им не забывать, что еще есть первая.

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