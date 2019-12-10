Беларусь и США договорились об «открытом небе»

Беларусь и Соединенные Штаты Америки подписали двусторонний договор об открытом небе. Данный документ стал первым двухсторонним договором о воздушном транспорте, заключенным США с Беларусью, сообщает сайт Госдепартамента США.

«Соглашения об открытом небе устанавливают правила, способствующие росту эффективной международной гражданской авиации, основанной на рыночных правилах», — говорится в сообщении, передает Белапан.

Документ поможет создать дополнительные возможности для туристов, а также для бизнеса, отмечается в сообщении Госдепа.

Соглашение было подписано 3 декабря в рамках 12-го мероприятия по проведению переговоров о воздушных сообщениях ICAN-2019 в Иордании. Встречу организовала Международная организация гражданской авиации (ИКАО), в ней приняли участие 71 государство и 5 международных организаций.

Договор по открытому небу был принят в 1992 году, он устанавливает режим наблюдательных полетов без оружия над территорией всех 34 стран, подписавших этот документ, для увеличения открытости и прозрачности военной инфраструктуры для предотвращения возможных кризисов.

Согласно этому документу, на наблюдательные самолеты могут быть установлены видеокамеры и сенсоры инфракрасного излучения, а данные, полученные в результате полетов, становятся доступны для всех стран-участниц договора.