Последнее обновление: 02.09.2020 22:46

Американская ассоциация юристов осудила насилие в отношении граждан Беларуси

Американская ассоциация юристов (ABA) осуждает насильственные действия властей Беларуси против граждан, которые участвовали в мирных протестах с требованием свободных и справедливых выборов.

Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении ассоциации.

«ABA призывает власти Беларуси уважать верховенство закона и поддерживать свободные выборы, свободные от запугивания и подавления», - отмечается в заявлении.

ABA - крупнейшее добровольное объединение юристов в мире. ABA продвигает программы, которые помогают юристам и судьям в их работе, аккредитует юридические школы, обеспечивает непрерывное юридическое образование и работает над формированием общественного понимания во всем мире важности верховенства закона.

The American Bar Association condemns the violent actions of the government of Belarus against citizens who have engaged in peaceful protests demanding free and fair elections. The ABA calls upon the Belarus government to respect the rule of law and support free elections free of intimidation and suppression.

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