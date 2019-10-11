Беларусь хочет стать для США страной с рыночной экономикой

Белорусские власти запускают юридический процесс, в результате которого Министерство торговли США переведет статус Беларуси с нерыночной экономикой в статус страны с рыночной экономикой.

Юридические услуги будут осуществлять американская компания «Crowell & Moring», следует из постановления Совмина №690 от 9 октября 2019 года.

«Министерству экономики осуществить государственную закупку юридических услуг по сопровождению процесса по переводу Республики Беларусь из статуса страны с нерыночной экономикой в статус страны с рыночной экономикой Министерством торговли Соединенных Штатов Америки с применением процедуры закупки из одного источника у компании «Crowell & Moring» (Соединенные Штаты Америки)», - говорится в постановлении.