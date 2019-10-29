Посольство США развеяло страхи властей РБ в отношении учений НАТО

Временный поверенный в делах США в Беларуси Дженифер Мур сегодня рассказала госсекретарю Совбеза РБ Станиславу Засю все детали предстоящих учений НАТО "Атлантическая решимость" и учения "Защитник Европы – 2020».

«По инициативе американской стороны государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась сегодня в Минске принял Временного поверенного в делах США в Беларуси Дженифер Мур. На встрече обсуждены вопросы белорусско-американского взаимодействия, а также затронуты проблемы международной и региональной безопасности в контексте планов развертывания дополнительных военных контингентов США вблизи границ Беларуси», - говорится в сообщении Совбеза РБ.

«Американская сторона подробно проинформировала о планах проведения операции "Атлантическая решимость" и учения "Защитник Европы - 2020", составе и численности привлекаемых сил и средств, а также сроках их возвращения к местам постоянной дислокации», - отмечается в сообщении.

Стороны обменялись мнениями о положении в сфере контроля над вооружениями и укреплении мер доверия и безопасности и договорились о дальнейшем продолжении диалога.