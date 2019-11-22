МИД РБ: США не требуют от Беларуси отвернуться от России

Соединенные Штаты не пытаются добиваться от Беларуси ограничения сотрудничества с Россией, заявил в четверг замминистра иностранных дел РБ Олег Кравченко, находящийся с визитом в США.

Он отрицательно ответил на вопрос о том, предпринимает ли Вашингтон попытки обусловить нормализацию белорусско-американских отношений каким-либо ограничением взаимодействия Минска с Москвой.

"Абсолютно нет. Никогда такого не звучало, ни раньше, ни сейчас. Действительно этого абсолютно нет. Я просто никогда с этим не сталкивался", - сказал Кравченко, которого цитирует ТАСС.

"Вопросы отношений Беларуси с Россией - это дело Беларуси. И я, судя по тому, что вижу в наших обсуждениях с американцами, действительно могу подтвердить, что каких-то призывов или же ожиданий со стороны США в отношении нашего взаимодействия фактически не существует", - отметил замглавы МИД РБ.

"Они продолжают повторять, что любое решение могут воспринять, что это решение должно быть демократическим, это наше дело. Говорят о том, что понимают исторический, объективный характер взаимодействия между Беларусью и Россией, тех форматов сотрудничества, которые есть. <...> Я, честно говоря, никогда не слышал от официальных представителей США какого-то осуждения нашего взаимодействия, <...> наших форматов сотрудничества. Поэтому я бы не сказал, что наше сотрудничество с Россией является каким-то элементом наших переговоров с США", - сказал Кравченко.

Он утверждает, что военное сотрудничество Беларуси и США сводится в основном к обучению роты белорусских миротворцев и языковой подготовке военнослужащих.

"Военное сотрудничество было у нас возобновлено в 2015 году после, я думаю, почти 10-летнего отсутствия всяких контактов в этой области… Это взаимодействие включает в себя несколько пунктов, среди которых основными являются обучение белорусских военнослужащих английскому языку в соответствующих учебных учреждениях в Европе, скорее всего, а также взаимодействие по подготовке нашей миротворческой роты. То есть я бы не назвал это сотрудничество каким-то особо развитым, масштабным", - отметил замминистра.

По его словам, правоохранительные органы Беларуси и США расширяют сотрудничество в сферах борьбы с терроризмом, организованной преступностью и киберпреступностью.

Да, это сотрудничество всегда присутствовало. Оно всегда было элементом нашего более широкого взаимодействия. Сейчас оно действительно расширяется. Расширяется, естественно, в областях противодействия киберпреступности, терроризму, организованной преступности", - отметил замглавы МИД РБ.