В Минске по запросу США задержана россиянка Богачева из «фабрики троллей»

Россиянка Анна Богачева, попавшая под санкции США по делу о "вмешательстве" в выборы, задержана в Минске.

"Богачева была задержана в гостинице в Минске позавчера около 22 часов. С ней были муж и маленький ребенок – ехали отдыхать. Адвокат Богачевой утверждает, что девушку задержали по запросу США в рамках дела "о вмешательстве", – сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, задержанная уже связалась с консульством РФ в Республике Беларусь.

Адвокат Богачевой утверждает, что девушку задержали по запросу США в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы. По словам защитника, она уже связалась с консульством России. Официального подтверждения информации о ее задержании пока нет.

Анна Богачева — одна из 13 россиян, которых США обвинили во вмешательстве в президентские выборы. Американский Минфин уверен, что в 2014 году с апреля по июнь она была в США и собирала информацию.

Ранее 30 сентября США ввели новые санкции против двоих россиян, трех компаний, яхты и трех самолетов, связанных с «Агентством интернет-исследований» — так называемой «фабрикой троллей», которую обвинили во вмешательстве в американские выборы 2016 года. Создание организации приписывают российскому бизнесмену Евгению Пригожину. Миллиардера СМИ также называют «поваром Путина» и хозяином ЧВК Вагнера.

В апреле спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал свой доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Дональд Трамп. В нем говорится, что Москва действительно вмешивалась в американский избирательный процесс.

Следователи утверждали, что «Агентство интернет-исследований» разжигало среди американцев протестные настроения, а русские хакеры, связанные с ГРУ, взломали несколько почтовых ящиков штаба кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

Спецпрокурор Роберт Мюллер ранее предъявил 13 россиянам и трем компаниям из России обвинения по статье "Сговор против США" и "Мошенничество". Из физических лиц в обвинительное заключение были включены Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик (известный также как Михаил Абрамов), Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков. Эти же физлица были внесены в санкции Минфина США.

По утверждению американской стороны, Анна Богачева с апреля по июнь 2014 года находилась в США, указав "ложную цель поездки".