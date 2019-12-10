В Минске прошла акция против гендерного насилия

Инициативная группа «Маршируй, детка!» провела 10 декабря в центре Минска акцию, посвященную окончанию глобальной акции «16 дней активных действий против гендерного насилия» и Дню прав человека.

Активистки группы на площади Якуба Коласа выставили большое количество женской и детской обуви, покрашенной в оранжевый цвет.

«Оранжевый — признанный в мире цвет домашнего насилия, а также цвет этой международной акции. К каждой паре обуви прилагались бирки с написанными на них причинами смерти жертв домашнего насилия», - цитирует Белапан координатора группы Светлану Гатальскую.

По ее словам, активистки хотели напомнить, что за первые шесть месяцев текущего года в Беларуси от последствий домашнего насилия погибло 55 человек. Это на восемь человек больше, чем за аналогичный период 2018 года.

«Мы хотим обратить внимание на то, что ситуация не только не меняется к лучшему, но и ухудшается. По-прежнему нет активных действий со стороны государства, чиновников, депутатов, чтобы появился закон или были внесены какие-то правки, чтобы ситуацию улучшить», — сказала Гатальская.

Акция продолжалась в течение часа. Милиция не препятствовала ее проведению.

«Были журналисты "Белсата", которые брали интервью у проходивших мимо людей. Реакция людей на акцию была разной. Одна женщина чуть не заплакала. Был мужчина, который спорил, что насилие у нас применяют не только к женщинам. И мы с этим не спорим, но по статистике 94% жертв — женщины», — отметила Гатальская.