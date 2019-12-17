Власти Беларуси отложили на год выпуск биометрических документов

Белорусские власти не смогли отладить к 1 января 2020 года процессы и процедуры, связанные с выпуском и внедрением биометрических паспортов и идентификационных карт, и вынуждены перенести запуск кампании на 1 год.

Об этом сообщил глава Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

"В силу ряда причин государственные ресурсы не были готовы к считыванию ID-карты… Нужно еще провести целый и большой комплекс организационных и практических мероприятий… Есть предварительное решение, оно будет соответствующим образом оформлено, что мы начнем выдачу биометрических документов через год, с 1 января 2021 года», - сообщил Бегун.