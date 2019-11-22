В Вильнюсе торжественно перезахоронены останки участников Восстания 1863–1864 годов

В пятницу в Вильнюсе состоялась торжественная церемония перезахоронения останков лидеров и участников Восстания 1863–1864 годов.

После торжественных месс гробы с останками лидеров восстания Сигизмунда Сераковского и Константина (Кастуся) Калиновского, а также ещё 18 повстанцев в ходе траурной процессии были доставлены из Вильнюсского кафедрального собора на кладбище Расу.

В честь повстанцев на кладбище Расу звучали салютные залпы литовской и польской армий, передает Delfi.

Церемония состоялась при участии президентов Литвы и Польши Гитанаса Науседы и Анджея Дуды, премьера Польши Матуша Моравецкого, вице-премьера Беларуси Игоря Петришенко, вице-премьера Украины по европейским и евроатлантическим вопросам Дмитрия Кулебы, священников различных конфессий.

Останки сопровождали роты почетного караула литовской и польской армий, в процессии также участвовал широкий круг жителей соседних стран, были флаги Литвы, Польши, Беларуси.

С пятницы по воскресенье у часовни кладбища Расу, где захоронены лидеры восстания и повстанцы будут стоять в почетном карауле литовские и польские скауты, представители Литовского союза стрелков. В выходные дни часовня будет открыта для посещения с 9 до 21 часа. Позднее гробы будут сложены в крипту часовни.

В прощальной речи президент Гитанас Науседа акцентировал, что общее прошлое литовского, польского, белорусского, украинского и других народов, боровшихся с царским режимом в XIX веке, вдохновляет народы к более тесным отношениям и сегодня. По словам главы государства, как и в XIX веке лозунг "За вашу и нашу свободу" сегодня остается актуальным, поскольку является многозначным.

"Мы можем желать свободы друг другу, узко понимая "нас" и "вас", как современные нации, уважающие и чтящие традицию общего государства", – сказал литовский президент. "Однако также мы можем желать свободы и другим народам, которым ее еще не хватает".

По словам польского президента А. Дуды, произошедшая в пятницу в Вильнюсе торжественная церемония перезахоронения участников восстания позволяет осмыслить общность народов Центральной Европы и в прошлом, и в будущем. Она является необходимым фундаментом свободы.

"Как и участники восстания 150 лет назад были солидарными людьми, так и мы, современные люди, хотим действовать вместе солидарно ", – подчеркнул А. Дуда.

По его словам, в пятницу чтут память участников восстания, а также всех погибших в борьбе за свободу.

"Мы прекрасно знаем эту традицию, которую соблюдали со времен белого до красного царизма. В своей стране мы все еще находим могильные ямы с жертвами, партизанами антисоветской борьбы, убитых красным режимом. Сегодня вспоминаем и их, несгибаемых польских военных, литовских лесных братьев и других. Все они, и те, погибшие 150 лет назад, и 70 лет назад, герои свободы наших народов", – сказал президент Польши.

Вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко призвал народы не присваивать лидеров восстания XIX века, особенно Кастуся Калиновского. По его словам, Восстание 1863–1864 годов против Российской империи является "страницей нашего общего прошлого", которое объединяет народы, участвовавшие в бунте.

"У каждой страны свой образ К. Калиновского, но он не должен стать исторической фигурой, которую используют в политических целях. Наоборот, это та страница нашего общего прошлого, которую мы должны ценить, и которая нас объединяет сейчас и в будущем", – заявил Петришенко в Вильнюсском кафедральном соборе.

Вице-премьер выступил с речью во время торжественной церемонии перезахоронения останков лидеров восстания в Вильнюсе.

"Это по-настоящему исторический момент, равно важный для белорусского, литовского, польского, украинского и латвийского народов", – сказал политик.

"События 1863–1864 годов, которые затронули сразу несколько территорий государств Восточной Европы, происходили и на нашей земле. Почти все лица, которым сегодня мы отдаем дань памяти, являются сынами белорусской земли, связаны с ней общей судьбой", – добавил представитель Беларуси.

"Для белорусов это не только воспоминания о прошлом, но, что важнее, это возможность почтить наших предков, которые обрели покой в своей земле", – сказал И. Петришенко.

Белорусы считают Калиновского своим национальным героем, который оказал огромное влияние на развитие нации и государства. Петришенко поблагодарил Литву за сотрудничество в идентификации останков Калиновского.

Литовско-польское восстание против Российской империи имело место в 1863-1864 годах. С 1863 по 1864 год 21 участник восстания был казнён путем повешения или расстрела на площади Лукишкес в Вильнюсе. После казней останки не были от даны близким для погребения, их тайно захоронили в месте, недоступном для общественности в то время - в районе крепости, построенной по приказу царя на горе Гедиминаса в 1831 году. Их останки были найдены в 2017 году при приведении в порядок склонов горы Гедиминаса.