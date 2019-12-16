Лукашенко требует искорения палочно-галочной системы

На прошедшем сегодня совещании по вопросам применения мер административной ответственности Лукашенко пригрозил тюремными сроками за планы по протоколам и валовые показатели для оценки работы должностных лиц и ведомств.

"Как мне докладывают, до сих пор у нас не искоренена палочно-галочная система. Этим грешат практически все: милиция, таможенные органы, налоговая инспекция, пожарная служба, санстанция и другие. Доходит до того, что руководство с сотрудников прямо требует принести не менее трех-пяти протоколов о правонарушениях за день, если нет - останутся без премии. Недопустимо. За это надо сажать в тюрьму без суда и следствия. В противном случае мы не искореним эту проблему, будет болтовня", - заявил Лукашенко.

По его словам, сами работники проявляют излишнее рвение в надежде отличиться, в частности, сотрудники милиции.

"В августе на совещании по вопросам качества работы правоохранительных органов мы уже это обсуждали. Поэтому я жду результатов, и не только по линии милиции", - добавил он.

Лукашенко сообщил, что за неполные 5 лет зарегистрированы 16 млн нарушений, за совершение которых к ответственности привлечены около 3,5 млн граждан - более 50% всего трудоспособного населения. Правом составлять протоколы о правонарушениях обладают сотрудники более 70 ведомств.

"Нам нужно разобраться, что стоит за этими данными, и, естественно, принять меры", - сказал белорусский правитель, отметив, что главным критерием работы является не количество выявленных нарушений и выписанных штрафов, а профилактическое воздействие и реальное сокращение административных проступков.

"Нам надо, наверное, взять и в качестве показателей внести: чем больше протоколов составили, значит, тем больше бардака на ведомственных территориях по данной тематике. И за это спрашивать. Тогда не будут составлять лишние протоколы и требовать", - пригрозил белорусский правитель.

Он отметил, что действующий Кодекс об административных правонарушениях со времен «совка» использует преимущественно карательный способ разрешения любых конфликтных ситуаций.

"А ведь это формирует в обществе мнение о чрезмерной жесткости и даже жестокости органов власти и власти вообще, а часто и очевидной несправедливости практики применения административных санкций", - подытожил Лукашенко.

За 12 лет принято 115 законов, на основании которых в КоАП внесены более 1,4 тыс. корректировок, что его мнению приводит к девальвации уважения к закону.

По словам Лукашенко, созданная спецкомиссия должна системно пересмотреть положения действующего законодательства и подготовить целостный документ по совершенствованию порядка и условий привлечения к административной ответственности.

"При этом надо сделать так, чтобы исключить корректировки законодательства в данной сфере как минимум на последующие пять лет. К июлю 2020 года соответствующий законопроект должен быть у меня на столе, чтобы проработать его и внести в парламент для принятия закона», - поручил он.