Япония предоставит Беларуси гранты на $226 тыс.

Беларусь и Япония подписали сегодня три грант-контракта на поставку медицинского оборудования на сумму более $226 тыс. в рамках программы правительства Японии "Корни травы - грантовая помощь для проектов по обеспечению безопасности человека".

В соответствии с грант-контрактами Гомельский областной диагностический медико-генетический центр с консультацией "Брак и семья" сможет закупить кольпоскоп на сумму почти $79 тыс., Гродненская областная инфекционная клиническая больница - аппарат УЗИ на сумму $79,5 тыс., Городская клиническая больница скорой медицинской помощи Гродно - аппарат УЗИ и бронхоскоп на сумму $67,9 тыс., передает БелТА.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Беларуси Хироки Токунага отметил, что посольство Японии с 2004 года реализует в Беларуси правительственную программу "Корни травы", предусматривающую помощь пострадавшим от аварии на ЧАЭС. К настоящему времени уже осуществлены 48 грант-контрактов на сумму $3,8 млн, в результате чего необходимое медоборудование получили более 200 учреждений здравоохранения всех регионов Беларуси.