Общественность Беларуси провела шествие на «Дзяды» и митинг в Куропатах

Белорусская общественность 3 ноября в Минске провела традиционное шествие на «Дзяды», организатором которого выступает партия КХП-БНФ.

Шествие, участие в котором приняли порядка 250 человек, стартовало у Минског часового завода и проследовало в урочище Куропаты, где трансформировалось в митинг памяти жертв сталинских респрессий.

Урочище Куропаты считается самым массовым местом захоронения жертв сталинских репрессий под Минском.

Участие в митинге приняли порядка 300 человек. Власти Минска официально разрешили проведение шествия и последующего митинга в Куропатах.