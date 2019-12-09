Беларусь поднялась до 50 места в рейтинге человеческого развития

Беларусь в глобальном рейтинге человеческого развития поднялась на 50 место. Об этом говорится в отчете ПРООН о человеческом развитии-2019 "За рамками доходов, за рамками средних показателей, за рамками сегодняшнего дня".

"Беларусь в глобальном рейтинге человеческого развития поднялась на три позиции и сейчас делит 50 место с Казахстаном среди 189 стран. Перед ней разместилась Россия, позади - некоторые страны региона. То есть Беларусь входит в группу стран с высоким уровнем человеческого развития, причем второй год подряд", - сообщила постоянный представитель ПРООН в Беларуси Александра Соловьева.

Индекс человеческого развития (ИЧР) рассчитывается по трем основным показателям: ожидаемая продолжительность жизни, уровень грамотности населения и количество лет, потраченных на обучение, а также уровень жизни, оцененный через валовый национальный доход на душу населения.