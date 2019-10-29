Последнее обновление: 29.10.2019 23:58

Общественность Беларуси провела акцию памяти жертв сталинских репрессий

Общественность Беларуси провела акции памяти жертв сталинских репрессий. Мероприятия прошли у здания КГБ в Минске и в урочище Куропаты - месте массового захоронения жертв сталинских репрессий под Минском.

В ночь с 29 на 30 октября 1937 года в тюрьме НКВД в Минске были расстреляны 136 белорусских литераторов, художников, ученых и политических деятелей. Чтобы почтить их память, белорусская общественность организовала "Ночь расстрелянных поэтов".

В Беларуси преступления периода сталинизма так и не были осуждены на государственном уровне, а исследование этой темы в стране было прекращено еще в середине 1990-х годов.

Официально власти признали лишь такие расстрельные места как урочище Куропаты под Минском и Кобыляцкую гору возле Орши, хотя активисты утверждают, что таких мест более сотни.

В ходе акций представители белорусской общественности читали произведения репрессированных белорусских поэтов и писателей, включая тех, кто был расстрелян в ночь на 30 октября 1937 года.

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