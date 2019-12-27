Глава администрации президента назвал сроки подготовки поправок в КоАП

Глава администрации президента РБ Игорь Сергеенко провел сегодня организационное заседание межведомственной экспертной группы по совершенствованию законодательства об административной ответственности.

Он напомнил, что стоит задача принципиально пересмотреть законодательство об административной ответственности, исключив карательный уклон и усилить профилактическую направленность.

"Речь идет о подготовке принципиально новых кодексов (Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях), которые должны максимально отвечать текущему уровню развития общественных отношений в стране, учитывать лучший зарубежный опыт и передовые отечественные наработки. Эти документы должны быть простыми и понятными для восприятия должностными лицами, которые ведут административный процесс. Смысл правовых предписаний должен быть понятен гражданам и представителям делового сообщества", - сказал Сергеенко, которого цитирует БелТА.

По его словам, новые документы должны обеспечивать стабильность правового регулирования и не нуждаться в корректировке минимум пять лет.

"Запреты и ограничения должны оставаться только там, где они объективно оправданы, - там, где есть риск причинения вреда жизни и здоровью людей", - подчеркнул Сергеенко.

Также, должно быть сокращено количество госорганов, которые уполномочены на составление протоколов и рассмотрение дел об административных правонарушениях.

Кроме того, напомнил глава администрации, поручено срочно обеспечить оценку и принятие мер по увеличению скоростного режима и оптимизировать использование систем фотофиксации на дорогах общего назначения.

Сергеенко отметил, что работу нужно провести в сжатые сроки: к 1 июня 2020 года необходимо выйти на конкретные результаты, ориентировочно к 1 марта подготовить концепцию законопроектов, а к 1 мая - сами проекты.