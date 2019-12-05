Вхождение Беларуси в состав России поддерживают 7,7% населения

Половина граждан Беларуси или 49,9% считают, что страна должна быть независимым государством и строить свои отношения с Россией на основе международных договоров.

Об этом говорится в комментарии на сайте Института социологии Беларуси.

В то же время 36,1% респондентов считают, что страны должны взаимодействовать по принципу равноправного союза с созданием наднациональных органов управления.

Количество сторонников вхождения Беларуси в состав России в 2019 году составило лишь 7,7%.

Количество граждан, выступающих за полную независимость Беларуси, с 2003 года выросло на 14,9%, а сторонников равноправного союза с Россией снизилось на 13,3%.

Белорусы традиционно считают Россию самой дружественной страной (60,5 %) и наиболее важным направлением во внешней политике (47,6 %).