Беларуси и России осталось согласовать 16 интеграционных вопросов

Беларуси и России осталось согласовать 16 вопросов по интеграционным картам, сообщил сегодня премьер Беларуси Сергей Румас, которому сегодня предстоит лететь в Сочи на переговоры с премьером РФ Дмитрием Медведевым.

«Я подсчитал, что у нас на сегодняшний день осталось по всем дорожным картам 16 несогласованных вопросов. Я для себя вижу задачу минимум, чтобы мы внесли на рассмотрение глав государств 3−4 вопроса, по которым мы не договорились. Задача максимум — договориться по всем вопросам. Учитывая, что эти вопросы очень важные, главы государств все равно будут в них погружаться», - сообщил Румас перед открытием сессии нового парламента.

«В пакете документов, который мы обсуждаем, политических вопросов нет. Вопросы есть только экономические. Я не знаю, может, у кого-то в головах есть эти (ред. - политические) вопросы — это мне не ведомо — но в документах, которые мы будем предлагать главам государств для подписания, никаких наднациональных органов нет», - уточнил премьер РБ.