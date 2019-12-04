Последнее обновление: 04.12.2019 15:32

Телеграм-сообщество Беларуси выступило против интеграции с Россией

Белорусские телеграм-каналы делают перепосты и подписываются под заявлением о недопустимости усиления экономической интеграции Беларуси с Россией.

«Telegram-сообщество Беларуси заявляет: yезависимость Беларуси не предмет торга; подписание любых документов, идущих во вред суверенитету и независимости нашей страны, неприемлемо; углубление интеграции с Россией вредит национальным интересам нашей страны», - говорится в заявление.

На момент публикации подписи под этим заявлением поставили белорусских 78 телеграм-каналов (https://t.me/BelarusTelegram).

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