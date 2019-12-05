Лукашенко: Беларусь при мне никогда не войдет в состав России

Лукашенко назвал Россию стратегическим партнером в экономической, политической и военной сферах, но заявил, что Беларусь никогда не войдет в состав РФ.

«Скажу главное. Российская Федерация наш стратегический партнер в экономической, политической и военной сферах. Там живут наши братья. Белорусско-российское добрососедство проверено временем. Наши отношения развиваются по-разному. Мы можем где-то спорить, где-то не соглашаться друг с другом, но в конечном итоге мы всегда были, остаемся и, уверен, останемся союзниками», - сказал Лукашенко.

«Запомните, я не пацан который отработал 3-4-5 лет президентом. Мне хватило вот так! И я не хочу перечеркнуть все, что сделал я вместе с вами, с народом, создал суверенное независимое государство, чтобы сейчас уложить его в какой-то ящик с крестом наверху и куда-то выбросить или передать. Этого при мне не будет никогда. Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России", - заявил он.

«Работа над Программой действий по углублению интеграции в рамках Союзного государства и пакетом «дорожных карт», а также рядом соглашений по чувствительным для обеих сторон вопросам находится на завершающей стадии», - сообщил белорусский правитель.

«Мне докладывают, что наша пятая - не колонна даже, колонка - хотят протестовать против того, что мы "сдаем незалежнасць". Никто никогда не подпишет те документы, которые нам принесут вред. Работая над этими документами, белорусская сторона исходит прежде всего из интересов нашего государства и белорусского народа. Именно такого подхода намерены придерживаться на предстоящих переговорах которые состоятся буквально завтра-послезавтра», - заявил Лукашенко.

Обращение Лукашенко не транслируется по ТВ и радио, освещается узким кругом СМИ.