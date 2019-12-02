Румас и Медведев встретятся 6 декабря

Премьеры Беларуси и России Сергей Румас и Дмитрий Медведев 6 декабря проведут еще одну встречу, которая пройдет буквально за 2 дня до подписания дорожных карт экономической интеграции РБ и РФ.

Договоренность о встрече была достигнута в ходе состоявшегося 1 декабря телефонном разговоре Медведева и Румаса, формальным поводом для которого стал 50-летний юбилей белорусского премьера.

Помимо поздравлений, собеседники обсудили дорожные карты экономической интеграции двух стран.

«В рамках телефонного разговора был обсужден ход работы по согласованию дорожных карт по интеграции. Также премьер-министры договорись провести следующую встречу в пятницу», - сообщила пресс-секретарь премьера РБ Александра Исаева.