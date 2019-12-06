Медведев: У нас таких «антибелорусских элементов» нет

В России не существует каких-либо «антибелорусских элементов», заявил премьер РФ Дмитрий Медведев заявил на встрече с премьером РБ Сергеем Румасом.

«Хочу вам прямо сказать, и я скажу об этом президенту Беларуси Александру Лукашенко, что у нас таких «антибелорусских элементов» нет», — сказал Медведев, передает ТАСС.

По его словам, процессы, связанные с интеграцией всегда, сопровождаются «обсуждением, высказыванием мнений, подчас эмоциональных позиций». Медведев добавил, что между Москвой и Минском сохраняются некоторые вопросы, что «естественно, поскольку круг тем, связанных с интеграцией, колоссальный».

Премьер отметил, что российское и белорусское правительства провели быструю и одновременно глубокую работу, однако они не могут взять на себя все решения, связанные с интеграцией. Поэтому, по словам Медведева, попросили о встрече Путина и Лукашенко, которая поможет многое прояснить.