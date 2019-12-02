У Лукашенко возмутились кампаний в Телеграме против Минскметростроя

Пресс-служба Лукашенко обвинила российские анонимные телеграм-каналы в информационной войне против интеграции двух России и Беларуси и «белорусского бизнеса».

«В последнее время появляется много «заказных», ангажированных публикаций, цель которых – вбить клин между Республикой Беларусь и Россией, сорвать интеграцию наших государств, подорвать исторические связи между нашими народами. Особенно усердствуют в этом направлении российские анонимные Телеграм-каналы», -говорится в сообщении.

Поводом для появления этого сообщения пресс-службы стала «тенденциозно и лживо поданная информация о хозяйственном споре между белорусской компанией «Минскметрострой» и компанией «Мосинжпроект», учрежденной правительством Москвы» (https://t.me/prbezposhady/9354).

Суть спора состоит в том, что, по мнению руководства «Минскметростроя», «Мосинжпроект» заключил с компаниями, строившими метро, антиконкурентное соглашение, что позволило ему занять доминирующее положение в строительстве метро, а других подрядчиков поставило на грань банкротства. Подробно о споре написала газета Ведомости.

По мнению пресс-службы Лукашенко, законному рассмотрению спора препятствует «вал истерических и лживых публикаций, намеренно увязывающих конфликт двух фирм с процессом интеграции Республики Беларусь и Российской Федерацией».

Авторам таких публикаций предлагают «оторваться от своей перегретой клавиатуры и посетить участок» метро, на котором работы ведет белорусский подрядчик.

«Республика Беларусь оставляет за собой право обратиться в правоохранительные органы Российской Федерации с требованием пресечь оскорбления в адрес президента республики, попытки разжигания межнациональной розни и клевету в адрес белорусской компании», - говорится в официальном сообщении пресс-службы Лукашенко.