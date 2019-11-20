МНС Беларуси не видит смысла в единой системе налогового администрирования с Россией

Беларусь не считает целесообразным создавать единую с Россией систему налогового администрирования, заявила заместитель министра по налогам и сборам РБ Элла Селицкая.

Налоговому администрированию отведены две дорожные карты, работу над которыми ведут министерства финансов двух стран.

«На мой взгляд, это не совсем нужно, потому что изначально мы вели речь об интегрированной системе налогового администрирования. Потому что на территории двух стран уже созданы автоматические информационные системы. И говорить о том, что сегодня кто-то должен все перестроить и взять за основу систему другого государства, на мой взгляд, не совсем правильно. Потому что вложены средства бюджета, налогоплательщиков, системы работают, дают эффект», — сказала Селицкая после заседания Координационного совета руководителей налоговых служб государств СНГ.

«Взять и все поменять — смысла нет, когда мы видим эффект от того, что мы внедрили. Поэтому, на наш взгляд, нам просто-напросто нужна еще раз переговорная площадка, где мы могли бы найти точки соприкосновения по этим вопросам», — заявила замминистра МНС РБ, которую цитирует РБК.

На брифинге для СМИ Селицкая сказала, что Беларусь перенимает опыт России по цифровизации налогового администрирования.

«Сегодня столько всего сделано в РФ, чтобы вообще не видеть налогоплательщика. Мы хотим понять, как эти электронные технологии можно применять в своей контрольной работе, — заявила она. — Получая огромные массивы информации, мы должны научиться обрабатывать их, чтобы уходить от деклараций и традиционных форм контроля».