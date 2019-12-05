Лукашенко: Россия нас кинула с советскими рублями

После распада СССР Беларусь представляла собой окровавленный обрубок, который к тому же Россия кинула с советскими рублями, - такова авторская версия недалекого прошлого страны, в которое сегодня Лукашенко окунул старый и новый составы парламента.

«В советский период времени мы (речь идет о трудовых ресурсах БССР) вложили немало, чтобы пробурить там, в Сибири, скважины и добыть нефть и газ. В Беларуси при этом была более качественная нефть, чем в Российской Федерации, —легкая нефть. Но мы по 9 миллионов тонн качали и гнали ее на Запад ради «звезд» руководителям партии. И сегодня мы остались с 2 миллионами тонн нефти, которых, конечно же, не хватает для работы народнохозяйственного комплекса и для того, чтобы загрузить наши нефтеперерабатывающие заводы», - посетовал Лукашенко.

«Сегодня крупные нефтеперерабатывающие предприятия суверенная Беларусь не возводила бы на своей территории, потому что у нас нет тех 25 миллионов тонн нефти, которые способны переработать эти предприятия. Да и БелАЗ мы бы не строили: мы только «полтора автомобиля» используем у себя. Все это, как и вся мощная экономика Беларуси, были рассчитаны на весь гигантский Советский Союз. В то время ресурсы оттуда — из Сибири, с Дальнего Востока, из других мест —двигались в западном направлении. Технологичный Запад получал наше жилье и готовую продукцию, мы тогда могли обеспечивать не только страны, входящие в социалистический блок, но и западные государства. И, поставляя им ресурсы, могли диктовать им и условия: берете нефть и газ —значит, возьмете и наши трактора и автомобили, а не только из-за океана. И так было», - утверждает белорусский правитель.

«Страна развалилась, и мы — окровавленный обрубок этой страны — остались не только без золотого запаса, но и с бумажками — с советскими рублями. Россия нам клялась, что из рублевой зоны не выйдет, что советский рубль останется у нас валютой, а потом нас просто «кинули» с этими бумажками. Сейчас все улыбаются, вспоминая тот период, какие деньги у нас были — «зайчики», зверье всякое. Но вы просто не пережили то время, не представляете, что тогда происходило в стране — пустые полки, людям нечего было есть. Была поставленная продукция за пределы страны и полученные за нее бумажки, которые за сутки превратились в пыль. И нам пришлось выкарабкиваться из той ситуации. Не было даже независимой и суверенной страны — ее только предстояло построить. Окровавленный обрубок от советской империи — вот что представляла тогда наша Беларусь», - подытожил Лукашенко.