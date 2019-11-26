ВШЭ предложила студентам из Беларуси скидки на обучение в онлайн-магистратуре

Российский университет «Высшая школа экономики» утвердил условия предоставления и размер скидок по оплате обучения в англоязычной магистратуре Master of Data Science факультета компьютерных наук.

Обучение полностью реализуется онлайн на глобальной образовательной платформе Coursera, сообщила пресс-служба ВШЭ.

На максимальную скидку в размере 50% могут рассчитывать студенты, постоянно проживающие в Азербайджане, Армении, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистане и Узбекистане. Студенты из других развивающихся государств, а их в списке более сотни, могут платить на 20% меньше от стоимости обучения.

В магистерской программе Master of Data Science по направлению «Прикладная математика и информатика» для студентов предусмотрены три направления. Data Scientist и Machine Learning Engineer подойдут тем, кто планирует делать карьеру в бизнесе. Третье — Researcher in DS – ориентировано на развитие исследовательских навыков в области Data Science.

Учебный план программы состоит из 21 курса, они разбиты по четырем блокам: математика, программирование, профессиональный блок, проектный блок. Вне зависимости от того, какой трек выберет студент, большую часть программы займет проектное обучение. Обучение ведется на английском языке.

Подать документы можно до 6 декабря, а приступить к занятиям в феврале. Выпускникам, успешно освоившим программу, выдается диплом магистра НИУ ВШЭ.