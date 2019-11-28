Последнее обновление: 28.11.2019 14:03

Всемирный банк предоставит Беларуси $100 млн. на модернизацию вузов

Всемирный банк в 2020 году планирует предоставить Беларуси финансирование на сумму $100 млн для модернизации университетов.

"Мы надеемся, что проект будет представлен нашему совету в следующем году - весной-летом… около $100 млн на модернизацию университетов с особым акцентом на науку, инженерные дисциплины, физику и химию", - сообщил сегодня глава представительства ВБ в Беларуси Алекс Кремер.

Проект также направлен на разработку обучающих программ, в максимальной степени соответствующие потребностям и стандартам Болонской системы.

Партнером по проекту с белорусской стороны будет Министерство образования Беларуси.

Ранее сообщалось, что Беларусь за счет кредита ВБ намерена осуществить модернизацию научно-технической базы в 15 вузах страны, включая создание научно-исследовательского центра при БГУ.

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