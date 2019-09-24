Мингорисполком колдует над вкусной едой для школьников

Власти Минска сегодня провели пресс-конференцию, на которой попытались убедить общественность в том, что прилагают максимум усилий ради обеспечения школьников съедобной едой.

"Горячее питание в Минске получают 96,5% школьников. Всем учащимся 1-11-х классов… предоставлены дневные рационы питания… это обеды в виде двух комплексов", - рассказала замначальника отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома Надежда Великая.

"К новому учебному году разработано 10 наименований блюд и мучных кондитерских изделий. Многие из них дети уже опробовали в осеннем меню, и они им очень понравились", - поведала в свою очередь замначальника отдела организации торговли и общественного питания ГУ потребительского рынка Мингорисполкома Марина Дьякова, не ссылаясь при этом на какие-либо данные опросов или исследований.

Вечноголодные дети к школьной еде относятся с опаской, пропуская в свой желудок лишь понятные им продукты типа сосисок и оставляя большую часть еды нетронутой. Родители дают детям ссобойки и судорожно пытаются избавиться от повинности оплачивать еду, которую дети не хотят есть.

Обеспечением школьников едой занимаются комбинаты школьного питания, так что выбирать тому или иному учебному заведению, чем кормить детей, не приходится. В свою очередь КШП неоднократно фигурировали в уголовных делах.

Так, с июля 2018 года в Минском областном суде рассматривалось уголовное дело в отношении экс-начальника Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Сергея Барисевича.

В списке обвинений — десятки эпизодов взяток с директоров отдельных комбинатов школьного питания. Деньги руководители собирали с заведующих производством столовых школ и колледжей. В обмен на регулярные выплаты С. Барисевич обещал снижение числа мониторинговых мероприятий со стороны ГУПРа и «непринятие мер реагирования на выявленные нарушения». По завершении судебного разбирательства спустя год С. Барисевич был приговорен к 14 годам лишения свободы.

Эксперимент с разработкой блюд для школьников отнюдь не новинка для Мингорисполкома. В марте Главное управление потребительского рынка уже отчитывалось о появлении новых блюд в меню учеников 20 школ и гимназий Минска. Повлияло ли это разнообразие на снижение количества заявлений от родителей школьников данных учебных заведений об отказе от школьного питания, не сообщается.