Последнее обновление: 27.12.2019 13:51

Учреждения образования Могилевской области переходят на нормативное финансирование

Учреждения профессионально-технического, среднего специального образования, финансируемых за счет средств областного бюджета Могилевской области и находящихся в подчинении главного управления по образованию Могилевского облисполкома в 2020 году будут переведены на нормативного финансирование в рамках пилотного проекта.

Согласно постановлению №912 от 26 декабря 2019 года, объем бюджетных средств, предусматриваемых на реализацию пилотного проекта, рассчитывается исходя из базового норматива бюджетной обеспеченности расходов на обучение и воспитание одного обучающегося, корректирующих коэффициентов, применяемых к базовому нормативу, и показателей численности обучающихся по всем учреждениям образования, определяемых Могилевским облисполкомом на 2020 год.

Базовый норматив для обучающегося, осваивающего содержание образовательных программ профессионально-технического образования, определен в размере 3318,64 рубля, среднего специального образования, – в размере 2838,04 рубля.

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