Польские школьники заняли лидирующие позиции во всех дисциплинах, белорусские...

Польские школьники заняли лидирующие позиции в Европе во всех дисциплинах, охватываемых Международной программой по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) в 2018 году.

Исследование включало понимание текста, математику и естественные науки. Поляки достигли результата выше среднего по странам ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), что также гарантирует им лидирующую позицию в мировом зачете, передает Польское радио.

Средний балл польских школьников по чтению с пониманием текста составил 512 баллов – это один из лучших результатов в мире, по математике – 516 баллов, а по естественным наукам – 511.

Среди стран ЕС польские школьники заняли 4-е место по чтению и пониманию текста и 3-е место – по естественным наукам.

Министерство образования Беларуси вчера сообщило, что согласно результатам исследования, уровень знаний белорусских школьников чуть выше среднего относительно других стран мира, но ниже среднего по сравнению со странами ОЭСР.

Так, за "Чтение" Беларусь получила 474 балла. Среди соседей республики по рейтингу – Исландия, Литва, Израиль и Люксембург. При этом средним по миру уровнем считается 487 баллов.

Самый высокий показатель по чтению показали школьники из Китая, Сингапура, а также Эстонии, Канады и Финляндии.

По математике Беларусь набрала 472 балла, здесь нашими соседями в списке стали США, Мальта, Хорватия и Израиль. Приблизительно такой же результат и по естественным наукам.

Среди соседей Беларуси наиболее высокие показатели у Польши, далее идут Латвия и Россия, Литва и Украина. Примечательно, что среди соседей белорусское среднее образование находится выше только украинского.

Худшие показатели по всем графам продемонстрировали на PISA Косово, Доминиканская Республика, Филиппины и Ливан.