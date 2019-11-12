Минобразования РБ избавил владельцев МИУ от убыточного бизнеса

Министерство образования Беларуси не продлило аккредитацию образованному еще в 1991 году частному Минскому инновационному университету. Студенты МИУ по решению студенческого самоуправления провели постановочную «фотовидео» забастовку. Злые языки в телеграм-каналах говорят, что Минобразования выполнило желание владельцев МИУ и ликвидировало убыточное направление бизнеса.

Забастовка

Министерство образования Беларуси 5 ноября приняло решение не продлевать аккредитацию МИУ по 5 основным специальностям. Студенты вуза, узнав о коварном решении Минобразования, устроили 11 ноября забастовку. Участие в забастовке приняли около 200 студентов.

«На этих специальностях учится 1.600 студентов. Теперь они не аккредитованы, и если нашу апелляцию не удовлетворят, то университет не сможет нам выдать дипломы государственного образца. Нам обещают обеспечить перевод в другие вузы, но придется сдавать большую академическую разницу. Я учусь на последнем курсе, у меня преддипломная практика и госэкзамены. И что, мне теперь многое надо делать заново? Здесь много недомолвок. Если же апелляцию удовлетворят, тогда студенты продолжают учиться», - заявил один из инициаторов акции Федор Богданов (цитата по Белапан).

Преподаватели вуза считают, что решение «не продлять аккредитацию» было принято по формальным основаниям.

«В заключении комиссии не было указано, на основании чего не аккредитована специальность. Качество образования не проверялось, не было ни одного замечания ни по содержанию дипломных работ, ни курсовых проектов. Члены комиссии в этот раз не посещали занятия, не проверяли, насколько качественно ведется образование», — сказала проректор по научной работе Валентина Гедранович.

По ее словам, в данный момент готовится апелляция на решение Министерства образования о лишении аккредитации. Ее планируют подать 12 ноября. Окончательное решение будет принято в течение двух недель. В свою очередь студенты намерены передать петицию в Министерство образования с призывом пересмотреть результаты аккредитации вуза.

Реакция Минобразования РБ

"В текущем году плановое подтверждение государственной аккредитации проводилось в Минском инновационном университете на соответствие заявленному виду и по специальностям. В результате были выявлены многочисленные нарушения законодательства об образовании", - говорится в опубликованном на сайте Минобразования РБ комментарии.

Ведомство утверждает, что срок получения высшего образования в заочной (дистанционной) форме в МИУ не соответствует требованиям образовательных стандартов; выявлены нарушения в организации учебного процесса и текущей аттестации студентов и слушателей; ряд структурных подразделений университета не соответствует установленным требованиям; количество выданных свидетельств о повышении квалификации превышает количество слушателей, освоивших образовательные программы повышения квалификации руководящих работников и специалистов; по ряду предметов отсутствуют учебные программы; комиссии не предоставлена возможность проведения комплексных контрольных работ у студентов заочной (дистанционной) формы обучения.

Ректор МИУ с заключением об итогах проведения подтверждения государственной аккредитации ознакомлен 6 ноября.

"Для Минского инновационного университета есть два пути решения возникшей ситуации. Первый - устранить все замечания комиссии, отмеченные в заключении, и обратиться с заявлением в Департамент контроля качества образования для проведения повторной аккредитации. Второй - закрыть специальности, которые были не аккредитованы, и уведомить об этом Министерство образования. Кроме того, у университета есть право на апелляцию", - говорится в комментарии.

Студенты МИУ в установленном порядке смогут продолжить обучение в других вузах по учебным планам и программам МИУ.

"В этой связи действие руководства вуза по подстрекательству студентов к забастовкам, манипулированию общественным мнением нами рассматривается как попытка уйти от решения вопроса по существу, который находится в исключительной компетенции Минского инновационного университета", - отмечается в комментарии.

Убыточный актив

Когда-то в МИУ учились более 10 тыс. студентов, что было хорошим бизнесом для учредителя и ректора университета Николая Суши. Но затем популярность платного вуза у молодежи стала падать, что привело к падению доходов. Руководство вуза предприняло попытку поправить финансовое положение при помощи заключенных, предоставив отбывающим наказание в местах лишения свободы возможность дистанционного обучения с получением диплома, но это не помогло.

«Нынешние 1600 студентов с точки зрения бизнеса - ни в два, ни в полтора. Их платежи за обучение не покрывают даже затрат на содержание разросшейся инфраструктуры МИУ», - пишет телеграм-канал Папаратор (https://t.me/paparator).

Авторы канала утверждают, что коммерческие интересы ректора МИУ давно сместились в девелоперскую сферу после строительства нескольких жилых домов неподалеку от университета, что было подано как благородный вклад вуза в реализацию госпрограммы жилищного строительства.

«На самом деле обычная долевка, которая принесла Суше неплохую прибыль. Как обновление и строительство новых учебных корпусов. Сдавать их в аренду сторонним структурам оказалось значительно выгодней, чем заполнять студентами. Еще в 2009 году Суша учредил со своей дочерью и сыном фирму «Линс». Вид деятельности организации – сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества, а в 2017 году со своими отпрысками он реорганизовал ООО «Айчына» с аналогичным видом деятельности», - сообщает канал.

Университет превратился в непрофильный и дотационный актив, от которого избавляться по собственной инициативе Суша не хотел ради сохранения собственного имиджа.

«А вот чужими руками, минобра, например, очень даже хорошо выходит. И собственность остается под контролем, и лицо не потеряно. Ну а протестующие студенты здесь не более чем расходный материал. Nothing personal. Only business», - заключает Папаратор.