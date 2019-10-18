Лукашенко и школа: «Учитель с учеником …нога за ногу и курит»

Лукашенко сегодня заявил, что его не устраивает порядок в белорусских школах.

"В школе должен быть порядок. Вспомните те времена, когда жутко было представить, что тебя исключат из школы. А сейчас что? Этого даже нет. Сегодня учитель с учеником сидит ногу за ногу и курит. И рассказывают - стыдно даже говорить. Вот во что мы превращаем школу", - посетовал Лукашенко в стиле «O tempora, o mores!».

«Школа - это особенное место в жизни человека. Это храм, это больше чем церковь. Ты пришел туда получить знания. Школа - это основа основ», - заявил он.

И что может ждать школу после таких заявлений?