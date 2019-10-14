Последнее обновление: 14.10.2019 15:01

Власти РБ запускают проект платного частно-государственного IT вуза

Белорусские власти приняли решение о создании в стране IT-вуза, сообщил сегодня первый вице-премьер РБ Александр Турчин после совещания у Лукашенко.

"Это предложение не только IT-сообщества, но и наших ведущих вузов: БГУ и БГУИР. Думаю, в ближайшее время мы внесем на рассмотрение главы государства соответствующий проект нормативного правового акта, который будет регулировать деятельность этого учреждения образования", - сказал первый вице-премьер.

Судя по его словам, IT-вуз станет частно-государственным учреждением высшего образования с платным образованием . Как сообщил Турчин, учредителями выступят Парк высоких технологий, БГУ, БГУИР и крупные компании - резиденты ПВТ.

"Это будет наша попытка готовить специалистов очень высокого уровня. На первоначальном этапе планируем принимать на обучение около 180 абитуриентов. Предполагаем, что обучение в вузе будет платным, без бюджетного финансирования", - проинформировал Турчин, которого цитирует БелТА.

Открыть учреждение планируют к новому учебному году.

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