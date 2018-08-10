Следственный комитет РБ освободил нескольких журналистов из-под стражи

Следственный комитет Беларуси в рамках расследования уголовного дела о несанкционированном доступе к компьютерной информации агентства «БелТА» вечером 9 августа выпустил из-под стражи ряд журналистов.

«После проведения комплекса неотложных следственных и иных процессуальных действий по уголовному делу следствием принято решение об освобождении Анны Калтыгиной, Галины Уласик, Анны Ермаченок и иных лиц, проходящих по делу», - говорится в сообщении СК РБ.

«В ходе проведения следственных действий добытые доказательства, показания самих подозреваемых сотрудников издательского дома «Белорусская наука», редакционно-издательского учреждения «Культура и искусство», ООО «РиэлтБай», ООО «АйТиВи», ЗАО «БелаПАН», ООО «ТутБай Медиа», подтверждают факты, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела по ст. 349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации) Уголовного кодекса Республики Беларусь», - также сообщил СК.

«Кроме того, с учетом установленных в ходе расследования обстоятельств, а также того, что Марина Золотова является должностным лицом, ее действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 425 Уголовного кодекса Республики Беларусь (бездействие должностного лица). Главный редактор ООО «ТутБай Медиа» признала, что с ее ведома на протяжении длительного времени сотрудники общества с ограниченной ответственностью незаконно использовали реквизиты доступа к платной подписке РУП «БелТА», - отмечается в сообщении.

«Учитывая активное содействие расследованию, следователем принято решение о неприменении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марины Золотовой», - также сообщил СК.

Расследование уголовного дела продолжается.