Романчук надеется на справедливую конкуренцию на информационном рынке

На фоне событий вокруг «Дела БелТА» известный экономист и член Совета по развитию предпринимательства Ярослав Романчук внес на рассмотрение упомянутого совета предложения по созданию на информационном рынке страны справедливой конкуренции и демонополизации государственных СМИ, когда-нибудь…

Текст документа:

«Статья 13 Конституции Республики Беларусь предоставляет «всем равные права для осуществления хозяйственной и иной деятельности, кроме запрещенной законом, и гарантирует равную защиту и равные условия для развития всех форм собственности». Помимо этого, Основной закон Беларуси обязывает государство гарантировать «всем равные возможности свободного использования способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности».

Закон Республики Беларусь «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции» с изменениями и дополнениями от 8.01.2018г. чётко определяет понятие «конкуренция» и «монополистическая деятельность». Закон устанавливает основные принципы государственной политики в сфере противодействия монополистической деятельности и развития конкуренции, запрещает акты и действия государственных органов, их должностных лиц, не допускающие, ограничивающие или устраняющие конкуренцию. Статья 20 Закона устанавливает запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов, Статья 21. – «запрет на ограничивающие конкуренцию согласованные действия хозяйствующих субъектов», Статья 23. – «запрет на ограничивающие конкуренцию акты законодательства, иные правовые акты и действия (бездействие), соглашения, согласованные действия государственных органов». Белорусское законодательство запрещает разные формы недобросовестной конкуренции.

В современной экономике рынок информации, аналитики, контент СМИ (видео, печатная продукция, аудио) является неотъемлемой частью коммерческой деятельности. Производство, распространение товара «информация», информационно-аналитических услуг должно подчиняться единым правилам и правовым нормам, гарантирующим свободу конкуренции всем субъектам хозяйствования вне зависимости от формы собственности, противодействие монополистическим дискриминационным практикам, правовую ответственность за свои действия.

С учётом особых характеристик информации/контента критически важно обеспечить выполнение Статьи 13 Конституции Республики Беларуси на рынке данного товара и услуг. Режим открытой, честной конкуренции на рынке информации, аналитики и контента является неотъемлемой частью системы общественного, гражданского и парламентского контроля за качеством системы государственного управления в целом, так и за соблюдение Закона всеми органами государственной власти, бизнеса и гражданского общества. Широкое распространение дискриминационных практик в этом сегменте экономики увеличивает риски распространения коррупционных практик, злоупотреблений властью, снижения качество государственного управления, недобросовестной конкуренции на рынке товаров и услуг, а также увеличивает риски эрозии нематериальных активов (репутация, бренды, социальный капитал) добросовестных коммерческих организаций и государства.

В Беларуси рынок информации/контента и аналитики характеризуется опасными проявлениями дискриминационных, монополистических практик со стороны государственных производителей, которые по факту работают в рамках единого государственного холдинга по производству информации/контента и аналитики под руководством Министерства информации.

Имеет место грубый конфликт интересов, когда в одном органе государственного управления концентрируются функции законодателя, регулятора, лицензиара, коммерсанта, финансиста и контролёра. Управляющая компания холдинга «Государственные СМИ», её ключевые производители (БЕЛТА, БТ/ОНТ/СТВ, «СБ-сегодня и другие) активно использует финансовые, административные, регуляторные и бюрократические инструменты для проявления своей монополистической власти, что ведёт к дискриминации частных производителей информации/контента и аналитики. В результате государственные производители информации/контента и аналитики имеют нерыночные преимущества на рынке рекламы. Посредством таких инструментов, как аккредитация на мероприятия, проводимые разными органами госуправления, доступ к стенограммам заседаний органов госуправления, к финансовым показателям открытых акционерных обществ, к процессу обсуждения и принятия актов законодательства, аренда помещений, условия доступа к типографиям, телевидению и/или радио происходит дискриминация частных субъектов коммерческой деятельности на рынке информации/контента и аналитики.

Ситуацию усугубляет избирательное бюджетное дотирование государственных производителей на рынке информации/контента и аналитики. В результате имеет место ситуация, когда деньги налогоплательщиков идут на производство информации/контента и аналитики для всех граждан и субъектов хозяйствования как общественного блага, а отдельные государственные производители информации присваивают себе эту информацию/контент с целью перепродажи своим частным конкурентам на рынке информации и информационно-аналитических услуг, а также для монетизации своих нерыночных преимуществ на рынке информации/контента. К тому же, частные коммерческие организации не могут претендовать на бюджетные дотации, льготные ставки по аренде помещений, а также на гарантированное получение рекламных контрактов с государственными субъектами хозяйствования. Особенно уязвимыми являются частные производители видео и аудио информации, где барьеры на вход на рынок, а также условия работы на нём являются чрезвычайно высокими и, по сути дела, запретительными, для прибыльной коммерческой деятельности.

Государственные СМИ имеют существенное нерыночное преимущество, имея приоритетный, эксклюзивный доступ к дисижнмейкерам разных уровней, к начальникам органов государственного управления, коммерческих организаций. В условиях, когда государственная собственность составляет 75 – 80% всех ресурсов и активов страны, когда размер нерыночного сектора Беларуси (все доходы органов и организаций государственного управления) составляют 45 – 50% ВВП существующие взаимоотношение между государственными СМИ с одной стороны, органами государственного управления и коммерческими государственными организациями с другой являются инструментом ограничения конкуренции, дискриминации частных коммерческих организаций, а также нарушения конституционного принципа равных условий для развития всех форм собственности, в данном случае на рынке производства информации/контента и аналитики.

Таким образом, на рынке информации контента и аналитики имеют место системные грубые нарушения закона «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции». В стране в этом сегменте экономики созданы административно-правовые условия, которые блокируют гражданам Республики Беларусь реализацию их конституционных прав, частности вытекающих из Статьи 13 Основного закона страны.

Исходя из необходимости безусловного выполнения конституционных принципов Беларуси, в том числе принципа верховенства права (Статья 7 Конституции РБ);

Принимая во внимание необходимость существенного улучшения качества продукции белорусских производителей информации/контента и аналитики для поддержки национальной политики в сфере развития предпринимательства и поддержки страновой стратегии создания институтов устойчивого развития и роста;

Считая необходимым создание равных условий хозяйствования, открытой справедливой конкуренции;

Учитывая критическую важность производства качественных товаров и услуг на рынке информации/контента и анализа для поддержки добросовестных коммерческих организаций, повышения качества государственного управления и доверия к проводимой экономической, инвестиционной и социальной политике,

предлагаю Совету по развитию предпринимательства следующее:

- включить в повестку дня заседания Совета вопрос о монополистических, дискриминационных практиках на рынке производства информации/контента и аналитики с приглашением представителей государственного и частного секторов, включая производителей информации в электронном виде (сайты, блоги, социальные сети);

- запросить у Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) оценку состояния конкурентного поля на предмет соблюдения Закона Республики Беларусь «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции»;

- запросить у Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) оценку состояния рынка производителей информации с точки зрения соблюдения конституционных политических и гражданских прав, а также норм и стандартов ОБСЕ, Совета Европы, международных стандартов функционирования рынка информации/контента и аналитики;

- пригласить правоохранительные органы Беларуси (Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, КГБ) представить свою оценку состояния информационного рынка, аргументы и факты, которые стали основой возбуждения уголовных дел против представителей частных коммерческих организаций – производителей информации/контента и аналитики;

- рекомендовать Совету Министров внести изменения в акты законодательства, регулирующие рынок производства информации/контента и аналитики с целью ликвидации монополистических, дискриминационных практик, ликвидации конфликта интересов (разделение функций регулятора, производителя, лицензиара и контролёра), а также порядка предоставления информации органами государственного управления, государственными коммерческими организациями всем производителям информации/контента и аналитики вне зависимости от формы собственности».