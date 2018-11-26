Белорусские сайты смогут идентифицировать своих пользователей по номеру телефона

Правительство РБ постановлением №850 от 23 ноября 2018 года утвердило Положение о порядке предварительной идентификации пользователей интернет-ресурса, сетевого издания.

«Положением определяется порядок предварительной идентификации владельцем интернет-ресурса, сетевого издания (далее – интернет-ресурс) пользователей, размещающих информационные сообщения и (или) материалы на интернет-ресурсе, в том числе осуществляющих комментирование», - говорится в комментарии правительства.

Согласно документу, предварительная идентификация пользователя осуществляется при регистрации им учетной записи на интернет-ресурсе путем заключения пользовательского соглашения. Владелец интернет-ресурса обеспечивает соответствие пользовательского соглашения (в том числе в части перечня собираемых персональных данных пользователя) требованиям законодательства РБ.

Пользовательское соглашение должно содержать предупреждение о недопустимости размещения пользователем на интернет-ресурсе сообщений и (или) материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством РБ.

Владелец интернет-ресурса осуществляет активацию учетной записи пользователя путем отправки кода активации в СМС-сообщении на указанный при заполнении пользовательского соглашения номер мобильного телефона пользователя или с использованием иных идентификационных данных и технических средств, позволяющих идентифицировать личность пользователя. При этом один номер мобильного телефона и (или) один комплект иных идентификационных данных могут быть использованы для регистрации не более одной учетной записи пользователя на каждом конкретном интернет-ресурсе.

После активации своей учетной записи пользователь вправе размещать на интернет-ресурсе информационные сообщения и (или) материалы, включая комментарии к информационным сообщениям и (или) материалам иных пользователей данного интернет-ресурса, при условии авторизации на интернет-ресурсе (введения при входе на интернет-ресурс своего логина и пароля, указанных при регистрации).

Пользователь имеет право в любое время расторгнуть в одностороннем порядке пользовательское соглашение.

Владелец интернет-ресурса на время действия пользовательского соглашения, а также в течение года с даты его расторжения обеспечивает хранение на физически размещенных на территории Беларуси серверах: полученных при предварительной идентификации пользователя сведений, указанных в подпункте 1.3 пункта 1 статьи 301 Закона Республики Беларусь ”О средствах массовой информации“; сведений о размещении и (или) изменении пользователем на интернет-ресурсе информационных сообщений и (или) материалов, дате и времени их размещения и (или) изменения; сведений о сетевом (IР) адресе устройства пользователя, присвоенном при регистрации пользователя на интернет-ресурсе, внесении изменений в регистрационные данные пользователя; иных сведений, полученных владельцем интернет-ресурса при идентификации пользователя.

Кроме того, владелец интернет-ресурса принимает меры по защите от утраты, а также разглашения без согласия пользователя сведений, указанных в Положении; предоставляет эти сведения по требованию органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, органов прокуратуры и предварительного следствия, органов Комитета государственного контроля, Министерства информации, налоговых органов, судов в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Постановление вступает в силу с 1 декабря 2018 года.