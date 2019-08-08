Брестское СМИ обжалует отказ в аккредитации в экономическом суде

Экономический суд Брестской области рассмотрит дело об отказе в предоставлении аккредитации местному печатному органу.

Об этом сообщил сегодня председатель суда Сергей Кулак, передает БелТА.

"На этой неделе к нам поступило заявление и приложенные к нему материалы частного предприятия об обжаловании действий одного из районных Советов депутатов по отказу в аккредитации сотрудников печатного издания. Решение о возбуждении производства по делу будет принято в установленный законодательством срок", - сказал Сергей Кулак.

По его словам, в практике суда такое дело будет рассматриваться впервые.