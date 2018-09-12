Власти РБ хотят знать всех «комментаторов» байнета

В развитие вступающих в силу с 1 декабря 2018 года поправок в закон о СМИ, требующих обязательной идентификации всех комментаторов на сайтах и форумах, Министерство правды Беларуси подготовило проект положения «О порядке предварительной идентификации пользователей интернет-ресурса».

Документ продолжает череду действий властей, направленных на тотальное искоренение инакомыслия в сети и предотвращение любых утечек о реальном положении дел в стране.

Коротко и по делу о том, что предлагает Мининформ:

Идентификация пользователя на интернет ресурсе будет возможна только через номер мобильного телефона пользователя.

Владелец интернет-ресурса имеет право собирать, обрабатывать, хранить и предоставлять персональные данные пользователя: фамилию, собственное имя, отчество, пол, число, месяц, год рождения, место рождения; адрес электронной почты пользователя; сведения о дате и времени размещения на интернет-ресурсе информационных сообщений и материалов, включая идентификационные сведения об абонентских устройствах пользователей (МАС-адрес, внутренние и внешние IP-адреса).

При этом владелец ресурса обязан хранить эти данные в течение срока, уже установленного действующим законодательством, а в случае аннулирования учетной записи - в течение шести месяцев.

Пользователь несет ответственность за комментарии, которые под его учетной записью совершили третьи лица.

Замечания по проекту документа Мининформ РБ принимает до 14 сентября текущего года.

Прямая ссылка на документ http://mininform.gov.by/uploads/files/Poradok.zip