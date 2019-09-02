Последнее обновление: 02.09.2019 13:08

Лукашенко требует усиления дисциплины в школе

Лукашенко поручил министру образования РБ, губернаторам и мэру Минска принять меры для усиления порядка и дисциплины в учебных учреждениях.

"Школа - это храм. Туда надо приходить с чистыми помыслами - учиться, а не покуривать в туалете и заниматься непонятно чем", - заявил белорусский правитель во время посещения средней школы №93 Минска.

По его мнению, дисциплина в школе сильно упала.

Ответственность за то, чтобы школьники не занимались непонятно чем, Лукашенко возложил на учителей и руководство школ.

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