Лукашенко требует усиления дисциплины в школе

Лукашенко поручил министру образования РБ, губернаторам и мэру Минска принять меры для усиления порядка и дисциплины в учебных учреждениях.

"Школа - это храм. Туда надо приходить с чистыми помыслами - учиться, а не покуривать в туалете и заниматься непонятно чем", - заявил белорусский правитель во время посещения средней школы №93 Минска.

По его мнению, дисциплина в школе сильно упала.

Ответственность за то, чтобы школьники не занимались непонятно чем, Лукашенко возложил на учителей и руководство школ.